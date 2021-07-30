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Не делать из Шахтера Сассуоло. Путь Роберто Де Дзерби из Италии в Украину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 июля, 20:05
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Итальянский специалист эксклюзивно для Shakhtar Club рассказал о своей карьере в клубах Серии А
Роберто Де Дзерби впервые тренирует вне Италии
Роберто Де Дзерби впервые тренирует вне Италии / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В конце мая Шахтер назначил Роберто Де Дзерби главным тренером команды. Итальянец пришел в донецкий клуб после трехлетнего периода в Сассуоло.

Де Дзерби начал карьеру в Шахтере с победы над Ингульцом:

Для специалиста это первый зарубежный тренерский опыт в карьере. В эксклюзивном интервью Shakhtar Club Роберто рассказал о своей работе в Италии.

- После Дарфо Боарио и Фоджи вы возглавили Палермо. Расскажите, какого это работать с Дзампарини в одном клубе? Расскажите об этом опыте. Ведь он один из самых непредсказуемых президентов в истории итальянского футбола ...

- В тот момент мне было 37 лет и я был тренером уже 3 сезона, но в низших дивизионах. И когда тебе 37 лет и клуб из Серии А зовет тебя, отказать просто невозможно. Можно считать это совершенно точно положительным опытом. Даже когда были негативные моменты, ты понимаешь, что тебе нужно и что тебе дальше делать, чтобы исправить ошибки.

- Вы тогда подписали контракт на 2 года, но проработали всего 12 туров. Были готовы к такому? Зная, какой непредсказуемый президент.

- Да, я конечно был готов, но не хотел, чтобы так произошло. После нескольких матчей, когда я уже не работал в Палермо, сам Дзампарини снова позвонил мне, но я отказался, потому что я не хотел возвращаться.

- В Палермо вы тренировали на высшем уровне в Серии А. Расскажите об этом опыте, как работать с такими известными игроками?

- В Палермо я тренировал талантливых футболистов, мы достойно играли против Ювентуса, Милана, Интера. Жаль, что я стал тренером этого клуба всего на 12 матчей, а не больше.

- Дзампарини тогда назвал ваше расставание одной из самых больших ошибок. Согласны ли вы с ним?

- С Дзампарини трудно, потому что он человек, который сегодня говорит одно, а завтра – другое.

- После Палермо у вас был период в Беневенто, который обновил антирекорд – 0 очков в первых 9 турах Серии А. Не страшно было браться за такой проект?

- Я сразу доверился президенту, потому что он обещал, и в январе мы купили футболистов. Во втором круге мы играли очень хорошо, набрали много очков, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы не вылететь из Серии А

- На ваш взгляд, в чем была главная проблема тогдашнего Беневенто? В прессе вас тогда довольно много хвалили.

- Когда сезон начинается плохо, потом уже сложно изменить направление. У команды было много проблем, но когда я приехал, они были не настолько серьезными, как показывала турнирная таблица. Я сразу мотивировал футболистов, мы стали сильнее и во втором круге мы играли хорошо и заработали много очков.

В тренде

- Все помнят легендарный матч Беневенто – Милан, когда голкипер уже в добавленное время забил гол. Какие у вас были тогда эмоции после той игры?

- Для меня было главным, что мы заработали тогда первое очко в Серии А. Не важно, забил этот гол вратарь или другой игрок.

Куда важнее для меня был матч с Миланом, который мы сыграли во втором круге, когда мы выиграли 1:0 на "Сан-Сиро". Тогда забил гол не вратарь, а наш бомбардир, но никто не вспоминает об этом матче. Все вспоминают Беневенто – Милан (2:2) с голом вратаря.

- Теперь перейдем к Сассуоло. Чем вас привлекла работа в клубе и как вы туда попали?

- В клубе сразу сказали, что будут полностью меня поддерживать. Они купили футболистов, которые отлично подходили для моей игры.

- Вы с командой начали показывать интересный футбол практически сразу – обыграли Интер, разгромили Дженоа. Вы строили новую команду, использовали уже наработанные схемы?

- Можно сказать, что Эусебио Ди Франческо оставил много всего для футболистов Сассуоло. Когда он ушел из команды, я взял часть его наработок, так как считаю Ди Франческо действительно очень хорошим тренером.

В первом сезоне мы купили 11-12 новых футболистов, из-за чего у нас была обновлена ​​команда, в которой играли как новички, так и те, кто уже были в клубе давно.

- Мы знаем, что Сассуоло неоднократно был лидером Серии А по количеству точных передач и владению мячом. Можно ли это назвать стилем Де Дзерби?

- Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты. Это очень сложно – повторить одно и то же в разных командах.

И я не буду делать из Шахтера Сассуоло, потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии. Чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются. Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь и адаптироваться.

- Сассуоло был одним из базовых клубов на Евро-2020 у сборной Италии. Такие игроки как Локателли, Берарди, Распадори. На чемпионате в сборных других стран тоже выступали представители Сассуоло. Как вы считаете, в результате чего произошел такой прогресс игроков под вашим руководством?

- Мы работали над менталитетом и особенно над верой в себя, потому что они уже были отличными футболистами. Но они и в дальнейшем должны больше верить в себя.

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