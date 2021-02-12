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Нарушил слово и получил три миллиона: детали перехода Шахаба в "Зарю"

12 февраля, 19:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иранский нападающий ушел из "Олимпика" со скандалом и получил солидные "подъемные"

Уже в эти выходные состоится первый в 2021 году тур чемпионата Украины по футболу. Не сорвут ли снег и морозы матчи УПЛ? Пока что запланировано проведение всех семи встреч. В поединке претендентов на бронзовые медали "Заря" – "Десна" ожидается появление новичка луганчан Шахаба. Уже стали известны финансовые подробности его перехода из "Олимпика", в частности, говорят о вознаграждении около 3 млн грн.

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Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился информацией:

"Шахаб ранее заявил руководству "Олимпика", что летом хочет покинуть клуб и перебраться в Европу. Стороны договорились, что клуб должен заработать на переходе, поэтому зимой будет его продавать, а Шахаб дал слово не вести никаких переговоров за спиной у Гельзина".

"Несмотря на все свои обещания, Шахаб подписал предварительный контракт с "Зарей" и получил подъемные в размере 100 тысяч долларов. Гельзину эта ситуация не понравилась, и он сообщил Шахабу, что он не то, что отправится в дубль "Олимпика", а будет наматывать круги полгода. По сути, футболист нарушил слово".

"Дальше в переговоры вступили клубы. "Заря" предлагала 300 тысяч долларов, Гельзин хотел 360 тысяч, и в итоге стороны остановились на этой цифре. Зарплата Шахаба составит 12 000 долларов в месяц".

Напомним, иранец вместе с динамовцем Виктором Цыганковым возглавляет гонку бомбардиров с 8 голами.

Тем временем, Мирча Луческу заговорил с игроками "Динамо" на украинском.

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Смотрите, как Захеди забивал за "Олимпик":

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