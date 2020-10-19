Наказанный за допинг Беседин вернулся на тренировки "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин вернулся к тренировкам с командой. Украинский форвард, который все еще отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, опубликовал фото из тренировочного зала "бело-синих" в Instagram-stories. "В бой", – подписал фотографию Артем.
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Напомним, что основной нападающий "Динамо" последних сезонов Беседин провалил допинг-тест после ноябрьского матча с "Мальме" в Лиге Европы и был дисквалифицирован за употреблении допинга до 19 декабря 2020 года. Согласно регламенту, Артем может возобновить тренировки с командой за два месяца до конца наказания.
Ранее мы рассказывали, что динамовец Беседин жестко наехал на врача, по вине которого погорел на допинге. "Их просто нельзя подпускать к команде. Этот человек забрал у меня год", – негодует нападающий "Динамо".
Во время дисквалификации Беседин поддерживал форму, играя за ветеранскую команду. Там Артем был замечен в компании Ващука, Шевчука, Мандзюка, Белика и других звезд. Условиями дисквалификации это не запрещено.
Смотрите, как Беседин ранее забивал за "Динамо"
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