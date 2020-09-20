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"Мы хотели выиграть": Виктор Скрипник доволен действиями "Зари" против "Шахтера"

20 сентября, 20:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Призеры предыдущего чемпионата выдали зрелищный матч в Запорожье

Сегодня прошел центральный поединок третьего тура чемпионата Украины. Вашему вниманию – обзор матча "Заря" – "Шахтер" с видео голов. Результативная ничья 2:2 порадовала болельщиков, но тренеры отнеслись к ней по-разному.

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Наставник луганской команды Виктор Скрипник в целом остался доволен игрой:

"Мы не боялись "Шахтер", мы хотели выиграть. Вы же видели наш последний угловой: мы не пытались играть на удержание, когда хотят сохранить счет, а дважды подавали, старались победить. "Шахтер" – многократный чемпион нашей страны, и мы ему уже третий раз подряд не проигрываем, действовали на встречных курсах.

Игра была целостной, в ней были желание и страсть. Надеюсь, эти очки – не последние для нас. Команда пребывает в хорошем настроении, и, думаю, положительные эмоции нам помогут. Нужно догонять соперников, которые оторвались. Вся борьба еще впереди".

У "Зари" – одно очко после трех туров, а "Шахтер" набрал четыре после двух матчей. Перенесенная встреча второго тура с "Рухом" состоится 23 сентября.

Читайте также: расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины.

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в предыдущем сезоне УПЛ:

Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

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футбол комментарий чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Виктор Скрипник
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