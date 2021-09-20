22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Монзуль обидела "Царя" и резонансный пенальти Динамо. Судейский разбор 8-го тура УПЛ

Михаил Метревели Михаил Метревели эксперт каналов "Футбол 1/2/3"
20 сентября, 17:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах восьмого тура чемпионата Украины
Михаил Метревели оценил действия арбитров в 8-ом туре УПЛ
Михаил Метревели оценил действия арбитров в 8-ом туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 8-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

В 8-м туре судейство можно было бы считать более или менее успешным, но два ляпа наших гуру повлияли на более высокий средний балл арбитража в 8-м туре.

Вначале "отличилась" бригада арбитров в Кропивницком под предводительством Виталия Романова. Рефери умудрились не засчитать чистый как слеза гол Ингульца в ворота Колоса.

А на следующий день лучшая из лучших Екатерина Монзуль почему-то "обидела" короля уколов Женю Селезнева, отказав ему в любезности назначить пенальти. Почему? Спросите Катю.

Еще один интригующий, вызвавший жаркие споры эпизод произошел в Киеве. Кривушкин, хорошо отсудивший непростую игру между Динамо и Александрией, назначил пенальти на последних секундах игры в ворота гостей.

Реклама

ДЕСНА – РУХ

Арбитр – Владимир Новохатний. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Реклама

▶️ На 11-й минуте Борячук забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Руха действительно залез в небольшой офсайд.

▶️ На 86-й минуте Кондраков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. И это верное решение. Игрок Руха на полкорпуса был ближе к воротам, чем последний защитник Десны.

Оценка: 8/10

Реклама

ИНГУЛЕЦ – КОЛОС

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был сравнительно легкий. Команды старались играть корректно, без большого количества фолов. VAR на матче не работал.

Арбитр Виталий Романов
Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

▶️ На 5-й минуте Черноморец выполнил навес с фланга, и в штрафной мяч попал в руку Опанасенко. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ингульца.

Это верное решение, рука увеличивала объем тела. К тому же было движение руки к мячу. Эпизод стоит трактовать как игру рукой.

▶️ На 18-й минуте Ситало забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это ошибка. Ни у Ситало, ни у Коваленко, отдавшего голевой пас, офсайда не было. Ингулец забил чистый гол, который должны были засчитывать.

Оценка: 6/10

МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был легким. Команды мало фолили и старались играть без грубости. VAR на матче не работал. В матче не было эпизодов, требующих детального разбора.

Футбольный судья Юрий Иванов
Футбольный судья Юрий Иванов

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – ВЕРЕС

Арбитр – Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали грубые фолы. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 69-й минуте Билл на добивании после удара Довбика забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Довбика и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Днепра-1 на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Вереса.

▶️ На 75-й минуте Сергийчук в жестком подкате снес Лучкевича. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Сергийчук действовал безрассудно и мог нанести сопернику тяжелую травму. Игры в мяч не было и близко. Удаление полностью оправданно.

Оценка: 8/10

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был довольно тяжелым. Команды много фолили, и в конце матча было очень много эмоций со стороны обеих команд. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 4-й добавленной ко второму тайму минуте при подаче углового Гармаш упал в штрафной после борьбы с Рыбалкой. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил в ворота Александрии пенальти, показав при этом Рыбалке желтую карточку.

Это верное решение. Игрок Александрии весь эпизод держал своего соперника за футболку и подталкивал его в спину. Хоть Гармаш и дорисовал последствия действий Рыбалки, но все основания для пенальти были.

▶️ На 12-й добавленной ко второму тайму минуте Кирюханцев вступил в конфликт с Шабановым, после чего вспыхнула массовая потасовка.

По ее итогам Кирюханцев получил прямую красную карточку, а Шабанов и Гармаш – желтые карточки. Это верное решение. Игрок Александрии сделал движение головой с целью боднуть своего оппонента.

Это неспортивное поведение и заслуженное удаление. Шабанов агрессивных действий не совершал, так что получил лишь желтую карточку за словесную стычку с оппонентом.

Оценка: 8/10

ВОРСКЛА – МИНАЙ

Арбитр – Екатерина Монзуль. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили, и было много спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

▶️ На 22-й минуте Селезнев в борьбе за верховой мяч выставил руку и ударил локтем Яворского. Арбитр не заметила нарушения и дала продолжить матч. Это ошибка. Форвард Миная должен был получить желтую карточку за грубую игру.

▶️ На 40-й минуте Челядин упал в штрафной, пытаясь обыграть Горина. Арбитр зафиксировала симуляцию и показала игроку Ворсклы желтую карточку. Это верное решение. Челядин падал сам, без контакта со стороны соперника.

▶️ На 49-й минуте Пердута упал в штрафной после подката со стороны Семенко. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Игрок Миная сначала сыграл в мяч и лишь потом задел ногу соперника.

▶️ На 61-й минуте Селезнев пробил по воротам, и мяч в штрафной попал в руку Тамму. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка.

Рука защитника Ворсклы была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и помешала мячу, который летел в створ ворот. Это игра рукой, за которую в ворота Ворсклы нужно было ставить пенальти.

Оценка: 6/10

ЗАРЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Евгений Арановский. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Рефери Евгений Арановский
Рефери Евгений Арановский

▶️ На 44-й минуте Кочергин упал после борьбы с Брагару. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Черноморца. Это верное решение. Защитник Черноморца не сыграл в мяч и заплел ноги сопернику.

▶️ На 61-й минуте Авагимян в штрафной бил по воротам, и мяч попал в руку Имерекову. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч действительно попал в руку игроку Зари.

Но она была в естественном положении, и расстояние до мяча было минимальным, так что Имереков не мог среагировать и убрать руку. Это случайное попадание, которое нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – МЕТАЛЛИСТ-1925

Арбитр – Николай Балакин. Для арбитража матч был довольно легким. Команды старались мало фолить. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Николай Балакин
Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

▶️ На 54-й минуте Брикнер в штрафной пробивал по воротам, после чего активно сигнализировал, что мяч попал в руку Марлисону. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Металлиста-1925 в бедро.

▶️ На 78-й минуте Шершень в подкате прямой ногой врезался в ногу Довгому. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Металлиста-1925 желтую карточку.

Это верное решение. От удаления Шершня спасло то, что он все же сыграл в мяч, а потом врезался в ногу сопернику. Так что за опасную игру он получил заслуженную желтую карточку.

Оценка: 8/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
8
4
3
1
15
7
8
15
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н П В Н
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П П Н
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

22 сент

21:00

Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять