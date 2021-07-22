Монатик "убил" поле в Одессе и оставил ее без футбола

31 июля в Одессе должен был бы состояться первый за три года поединок Черноморца в Премьер-лиге, но матч перенесли в Днепр – поле непригодно для игры после концерта

Газон в Одессе подходит для концерта, но не для футбола / Фото: 048.ua

Чемпионат Украины по футболу еще не стартовал, а его уже трусит со страшной силой. Ранее мы писали, что в ФК Львов 15 случаев коронавируса накануне игры первого тура с Мариуполем 23 июля.

А теперь стало известно, что Черноморец не сможет сыграть дома поединок второго тура против Днепра-1 31 июля – вместо Одессы команды встретятся в Днепре.

Об этом сообщает Meta-ratings.

Причина – неудовлетворительное состояние газона одесского стадиона "Черноморец", на котором 17 июля дал концерт MONATIC.

Поле – уже желтое. И вряд ли оно улучшится после того, как 24 июля на нем выступит еще Макс Корж.

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Фото – 048.ua

Таким образом игру второго тура УПЛ переносят на "Днепр Арену", однако номинальным хозяином останется Черноморец.

Впрочем, у переноса игры Черноморец – Днепр-1 есть и другое, неофициальное, объяснение.

Как мы писали ранее, на днях ультрас Черноморца пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные "моряками" у киевлян. Иначе фанаты оставляют за собой право срывать матчи Черноморца в Одессе.