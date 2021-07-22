23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Монатик "убил" поле в Одессе и оставил ее без футбола

Олег Люлька Олег Люлька
22 июля, 15:37
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31 июля в Одессе должен был бы состояться первый за три года поединок Черноморца в Премьер-лиге, но матч перенесли в Днепр – поле непригодно для игры после концерта
Газон в Одессе подходит для концерта, но не для футбола
Газон в Одессе подходит для концерта, но не для футбола / Фото: 048.ua

Чемпионат Украины по футболу еще не стартовал, а его уже трусит со страшной силой. Ранее мы писали, что в ФК Львов 15 случаев коронавируса накануне игры первого тура с Мариуполем 23 июля.

А теперь стало известно, что Черноморец не сможет сыграть дома поединок второго тура против Днепра-1 31 июля – вместо Одессы команды встретятся в Днепре.

Об этом сообщает Meta-ratings.

Причина – неудовлетворительное состояние газона одесского стадиона "Черноморец", на котором 17 июля дал концерт MONATIC.

Поле – уже желтое. И вряд ли оно улучшится после того, как 24 июля на нем выступит еще Макс Корж.

В тренде

Фото – 048.ua

Таким образом игру второго тура УПЛ переносят на "Днепр Арену", однако номинальным хозяином останется Черноморец.

Впрочем, у переноса игры Черноморец – Днепр-1 есть и другое, неофициальное, объяснение.

Как мы писали ранее, на днях ультрас Черноморца пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные "моряками" у киевлян. Иначе фанаты оставляют за собой право срывать матчи Черноморца в Одессе.

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