Українська
$ 27,96
33,46

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Мирче нелегко: Луческу с комком в горле ушел с интервью после победы (видео)

17 апреля, 22:41

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер киевского Динамо не стал радоваться выигрышу чемпионского матча у донецкой команды, которую он возглавлял в течение двенадцати лет

Несмотря на победу Динамо над Шахтером 1:0 в главном матче сезона, на 99 процентов гарантировавшую киевлянам чемпионство, Мирча Луческу после игры на "Олимпийском" особой радости не излучал.

Реклама

Читайте также: Шахтер – Динамо: видео гола и обзор "Украинского классико"

На вопрос журналиста каналов "Футбол 1/2/3", почему мы не увидели эмоций Мирчи после победы, Луческу ответил: "Мне нелегко. Окей", – и на этом завершил интервью, возможно, чтобы зрители в прямом эфире не увидели его слезы.

Луческу покинул флеш-зону, не ответив на заданный вдогонку ему вопрос: "Это из-за Шахтера?"

Смотрите, как Луческу завершил интервью

Реклама

После субботней победы киевляне на 10 очков опережают "горняков" и уже в следующем туре, 25 апреля, могут оформить чемпионский титул, если обыграют Ингулец.

В тренде
Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

До этого Динамо становилось чемпионом в 2016 году, еще при Сергее Реброве. В Шахтере тогда свой последний сезон проводил нынешний коуч киевлян Мирча Луческу.

Напомним, что у руля Шахтера Луческу проработал 12 лет, выиграв с дончанами 22 трофея, включая Кубок УЕФА и восемь чемпионских титулов.

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"ЧУ по футболу
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять