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"Минай" возглавит тренер, подозреваемый в договорных матчах

25 марта, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Севидов попробует вытащить закарпатскую команду с дна турнирной таблицы

Только вчера стало известно, что Василий Кобин ушел в отставку с поста главного тренера "Миная". Сегодня же появилась информация о его преемнике. Руководить аутсайдером чемпионата Украины будет 51-летний Александр Севидов.

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Новость со ссылкой на свои источники сообщил сайт "Трибуна".

Пишут, что стороны уже договорились о сотрудничестве, а официально тренера представят в ближайшее время. Кстати, напомним, Александра подозревали в участии в договорных матчах и в прошлом году даже отстранили от футбола. Но, как известно, Севидов оспаривает дисквалификацию на 5 лет.

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg

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Несмотря на свой довольно молодой как для тренера возраст, уроженец Донецка уже успел поработать со многими командами. Он возглавлял "Металлург" (Д), "Сталь" (К), "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплицу", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь", "Сумы" и болгарскую "Верею". Там он пробыл с января по март 2019 года.

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Напомним, "Минай" с одиозным Артемом Милевским занимает 13-е месте в Премьер-лиге.

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Позиция
Команда
И
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Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
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31
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Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
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Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
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19
8
6
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27
20
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Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
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26
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7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
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Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
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5
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11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
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4
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10
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Забитые 14
Пропущеные 39
Разница -25
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13
МинайМинайМин
18
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10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
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13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

Ранее клуб Первой лиги заработал на договорняках 10 миллионов евро.

Смотрите, как "Минай" сыграл вничью с "Мариуполем":

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тренер чемпионат Украины Александр Севидов Василий Кобин смена Минай
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