5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
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Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Металлист 1925 --
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7 декабря 22:00
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Минай после скандала с Селезневым с треском проиграл

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 декабря, 18:48
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Александрия обыграла на своем поле Минай со счетом 3:0 – скандальный нападающий гостей Евгений Селезнев результативными действиями не отметился
Селезнев снова проиграл
Селезнев снова проиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Победу в матче 17-го тура УПЛ с Минаем со счетом 3:0 Александрия обеспечила себе еще в первом тайме.

За хозяев до перерыва забили аргентинец с итальянским паспортом Спинелли и украинец Третьяков. А в конце поединка добил гостей латвиец Дубра.

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Александрия – Минай – 3:0
Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

ВИДЕО ГОЛОВ

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Минай после поражения от Александрии продолжает находиться в зоне вылета УПЛ. Две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.

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2
1
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17
14
2
1
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Забитые 46
Пропущеные 8
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17
11
2
4
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18
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Забитые 36
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11
1
4
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16
13
34
Забитые 29
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17
9
5
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29
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17
7
5
5
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4
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7
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16
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18
22
-4
24
Забитые 18
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17
6
4
7
14
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-5
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Забитые 14
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9
Колос Колос Кол
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6
3
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12
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-10
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Забитые 12
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Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
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6
1
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2
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Минай Минай Мин
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1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
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Мариуполь Мариуполь Мар
16
2
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-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
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Добавим, что поединке с Александрией форвард Миная Евгений Селезнев, не отметившись результативными действиями, был заменен на 69-й минуте на Эдварда Кобака. Того самого, которого он обматерил после предыдущего поражения от Динамо (0:2). Позже, правда, Селезнев принес тому извинения.

18+. Присутствует ненормативная лексика

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И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
16
18:22
24
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
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Мариуполь
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