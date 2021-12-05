Минай после скандала с Селезневым с треском проиграл

Александрия обыграла на своем поле Минай со счетом 3:0 – скандальный нападающий гостей Евгений Селезнев результативными действиями не отметился
Селезнев снова проиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
Победу в матче 17-го тура УПЛ с Минаем со счетом 3:0 Александрия обеспечила себе еще в первом тайме.
За хозяев до перерыва забили аргентинец с итальянским паспортом Спинелли и украинец Третьяков. А в конце поединка добил гостей латвиец Дубра.
Александрия – Минай – 3:0
Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
ВИДЕО ГОЛОВ
Минай после поражения от Александрии продолжает находиться в зоне вылета УПЛ. Две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.
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Добавим, что поединке с Александрией форвард Миная Евгений Селезнев, не отметившись результативными действиями, был заменен на 69-й минуте на Эдварда Кобака. Того самого, которого он обматерил после предыдущего поражения от Динамо (0:2). Позже, правда, Селезнев принес тому извинения.
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