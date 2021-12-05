Минай после скандала с Селезневым с треском проиграл

Александрия обыграла на своем поле Минай со счетом 3:0 – скандальный нападающий гостей Евгений Селезнев результативными действиями не отметился

Селезнев снова проиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Победу в матче 17-го тура УПЛ с Минаем со счетом 3:0 Александрия обеспечила себе еще в первом тайме.

За хозяев до перерыва забили аргентинец с итальянским паспортом Спинелли и украинец Третьяков. А в конце поединка добил гостей латвиец Дубра.

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Александрия – Минай – 3:0

Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

ВИДЕО ГОЛОВ

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Минай после поражения от Александрии продолжает находиться в зоне вылета УПЛ. Две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забитые 47 Пропущеные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забитые 46 Пропущеные 8 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В П В 3 Заря Зар 17 11 2 4 36 18 18 35 Забитые 36 Пропущеные 18 Разница 18 Результаты последних матчей: В В П В В 4 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 5 Ворскла Вор 17 9 5 3 29 17 12 32 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: Н П В В Н 6 Александрия Але 17 7 5 5 18 14 4 26 Забитые 18 Пропущеные 14 Разница 4 Результаты последних матчей: В П П В Н 7 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 8 Верес Вер 17 6 4 7 14 19 -5 22 Забитые 14 Пропущеные 19 Разница -5 Результаты последних матчей: П П В П Н 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забитые 12 Пропущеные 22 Разница -10 Результаты последних матчей: В В Н В П 10 Металлист 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забитые 16 Пропущеные 27 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 Забитые 15 Пропущеные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н В П П Н 12 Львов Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П В В П В 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Ингулец Инг 16 2 4 10 11 27 -16 10 Забитые 11 Пропущеные 27 Разница -16 Результаты последних матчей: П П Н П Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забитые 11 Пропущеные 28 Разница -17 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

Добавим, что поединке с Александрией форвард Миная Евгений Селезнев, не отметившись результативными действиями, был заменен на 69-й минуте на Эдварда Кобака. Того самого, которого он обматерил после предыдущего поражения от Динамо (0:2). Позже, правда, Селезнев принес тому извинения.

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