"Минай" подписал чемпиона мира и участника Олимпиады в Рио-де-Жанейро

Клуб из Закарпатья усилил свою полузащиту перед "Рухом"

Новичок Премьер-лиги "Минай" подписал украинского центрального полузащитника Алексея Хахлева – сообщает официальный сайт закарпатского клуба. Новичок может дебютировать в УПЛ уже 1 ноября против львовского "Руха". Ранее мы рассказывали про новую "диету" тренера "Миная" Кобина.

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21-летний Алексей – воспитанник киевского "Динамо". Профессиональную карьеру начинал в испанском "Алавесе". В системе баскского клуба поиграл за команду U-19, также побывал в аренде в клубах низших дивизионов Испании.

Алексей Хахлев / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В Украину вернулся зимой 2020-го и подписал контракт со львовскими "Карпатами", в составе которых дебютировал в УПЛ. Однако летом летом разорвал соглашение и находился в статусе свободного агента.

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Наибольшее достижение в карьере Хахлева – победа в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше. На турнире он провел 4 игры, в том числе и в финале против Южной Кореи.

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Малепе Рипо Терсайу / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Также "Минай усилился игроком молодежной сборной ЮАР Малепе Рипо Терсайу — опорным полузащитником, который также может исполнять функции флангового защитника. Ранее 23-летний Малепе выступал в составе южноафриканского "Орландо Пайретс", бронзового призера чемпионата страны. Однако последние два сезона провел в аренде у "Чиппа Юнайтед", который идет на 11 месте в турнирной таблице. Малепе – участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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