Минай – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Лидер чемпионата Украины поехал в гости к клубу, который борется за выживание. Мотивации у обеих команд достаточно для боевого матча
"Динамо" - "Минай" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В субботу, 27 ноября, в матче 16 тура чемпионата Украины по футболу Минай сыграет с Динамо.
Это будет четвертая встреча соперников в чемпионатах Украины. Закарпатский клуб не то, чтобы отобрать очки, а даже забить гол киевлянам не может.
Нарушит ли сегодня Минай эту печальную для себя традицию? Посмотрим. Начало встречи в 14:00.
Где смотреть матч
Мы ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Минай – Динамо.
В прямом эфире матч чемпионате Украины можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".
А в интернете за поединками УПЛ следите на платформе Oll.tv.
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Турнирная таблица
1
15
12
2
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41
8
33
38
Забитые
41
Пропущеные
8
Разница
33
Результаты последних матчей:
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40
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32
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40
Пропущеные
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32
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Забитые
28
Пропущеные
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16
Результаты последних матчей:
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9
31
Забитые
24
Пропущеные
15
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9
Результаты последних матчей:
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В
П
В
5
15
9
2
4
34
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16
29
Забитые
34
Пропущеные
18
Разница
16
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
П
6
15
6
5
4
15
13
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23
Забитые
15
Пропущеные
13
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
В
Н
Н
П
7
15
6
4
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14
15
-1
22
Забитые
14
Пропущеные
15
Разница
-1
Результаты последних матчей:
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П
Н
В
В
8
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забитые
17
Пропущеные
22
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-5
Результаты последних матчей:
П
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П
Н
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9
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забитые
16
Пропущеные
24
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Результаты последних матчей:
П
П
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16
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4
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Забитые
12
Пропущеные
23
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-11
Результаты последних матчей:
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П
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11
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22
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-12
Результаты последних матчей:
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20
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-7
Результаты последних матчей:
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17
Пропущеные
35
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-18
Результаты последних матчей:
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11
Пропущеные
23
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Результаты последних матчей:
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П
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Результаты последних матчей:
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