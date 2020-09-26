"Минай" – "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций поединка четвертого тура Премьер-лиги - на ТВ и в интернете

Сегодня в матче 4-го тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Минаем" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Матч на данный момент второй команды Премьер-лиги и дебютанта элиты пройдет без зрителей. Начало поединка в 14:00 по Киеву. "Минай" – "Динамо" онлайн пройдет на нашем сайте с фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка.

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Матч "Минай" – "Динамо" в прямом эфире, начиная с 14:00, покажут на телеканале "Футбол 2", также встреча доступна на сервисе OLL.TV.

"Динамо" Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что оценкам портала Transfermarkt, состав "Динамо" – в 24 раза дороже, чем соперника. Кадровую обойму киевлян аналитики оценивают в 96,80 млн евро, а команды из Закарпатья – в 3,93 млн евро.

Напомним, что уже во вторник, 29 сентября, команда Мирчи Луческу проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов в раунде плей-офф. В Бельгии "Динамо" переиграло "Гент" со счетом 2:1, а Безуса удалили за две желтые карточки.

Ранее бывший тренер сборной Украины заявил, что "Динамо" и дома обыграет "Гент", а Цыганков уедет в Бельгию".

Смотрите, как "Динамо" в Лиге чемпионов переиграло "Гент"

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