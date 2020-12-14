Милевский высказался о возвращении в чемпионат Украины: "Почему бы и нет"

В субботу "Рух" обыграл "Днепр-1" и покинул последнее место УПЛ. На трибунах "Арены Львов" заметили бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Напомним, на днях прошла информация, что Милевский возвращается в Украину.

Реклама

После игры футболист рассказал телеканалу "Футбол" о посещении матча во Львове и своих шансах вернуться в чемпионат Украины:

"Этот визит сугубо дружеский. Посетил матч, пользуясь тем, что я в отпуске в Киеве. Договорились с президентом "Руха". Он пригласил на последнюю игру клуба на пару дней. Какое мое желание? Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался бы тут во Львове и помог команде. Поможет ли Милевский "Руху"? Помогу, почему бы нет. Я смотрел по игре и представлял себя на поле. Я думаю, что, если бы прошел сборы с командой, то здесь не потерялся бы точно".

В январе Артему исполнится 36 лет. Недавно он покинул "Динамо" (Брест) и сейчас находится в Киеве. Пару день назад похвастался встречей с бывшим партнером Александром Алиевым.

Читайте также о том, что у Милевского проснулась совесть: он поддержал протестантку.

Реклама

Смотрите, как Артем заглянул в лагерь "Динамо" на сборах:

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама