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Милевский объяснил, что его привлекло в "Минае"

24 декабря, 18:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший футболист сборной Украины хочет доказать, что еще способен выступать на высоком уровне

Сегодня в отечественном футболе состоялся громкий переход: Милевский подписал контракт с "Минаем". Экс-игрок сборной и "Динамо" будет выступать за закарпатскую команду полтора года. Напомним, что в январе Артему исполнился 36 лет.

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В комментарии телеканалам "Футбол" Милевский объяснил свой выбор:

  • Почему:

"Мне всегда волнительно переходить в любую команду. Хотя у меня было достаточно много трансферов. Это – еще один вызов. Мне нравятся такие моменты: доказать себе, что ты можешь еще играть в футбол на высоком уровне. Для меня это самое главное".

  • О коллективе и городе:

"Антон Шиндер – опытный человек. Кожанов – мой друг старый по "Карпатам". Есть футболисты, с которыми найдем общий язык, есть молодежь, так что будем осваиваться потихонечку. Здесь очень вкусная еда, интересный народ, необычный – душевные люди. Знаю, что Львов и Ужгород не особо между собой дружат, это большое дерби. Скоро оно состоится".

  • О клубе:

"Минай" достиг невероятных успехов за последние годы. Начали с города, области, каждый год поднимались выше и выше, вот уже замахиваются на еврокубки. Посмотрели много матчей "Миная", практически все. Два дня провели с Василием Кобиным, разговаривали, что и как будет. У него очень много интересных идей. На сборах будем отрабатывать тактические действия".

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Вспомним, как Артем забивал в Беларуси:

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