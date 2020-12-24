Милевский объяснил, что его привлекло в "Минае"

Сегодня в отечественном футболе состоялся громкий переход: Милевский подписал контракт с "Минаем". Экс-игрок сборной и "Динамо" будет выступать за закарпатскую команду полтора года. Напомним, что в январе Артему исполнился 36 лет.

Реклама

В комментарии телеканалам "Футбол" Милевский объяснил свой выбор:

Почему:

"Мне всегда волнительно переходить в любую команду. Хотя у меня было достаточно много трансферов. Это – еще один вызов. Мне нравятся такие моменты: доказать себе, что ты можешь еще играть в футбол на высоком уровне. Для меня это самое главное".

О коллективе и городе:

"Антон Шиндер – опытный человек. Кожанов – мой друг старый по "Карпатам". Есть футболисты, с которыми найдем общий язык, есть молодежь, так что будем осваиваться потихонечку. Здесь очень вкусная еда, интересный народ, необычный – душевные люди. Знаю, что Львов и Ужгород не особо между собой дружат, это большое дерби. Скоро оно состоится".

О клубе:

"Минай" достиг невероятных успехов за последние годы. Начали с города, области, каждый год поднимались выше и выше, вот уже замахиваются на еврокубки. Посмотрели много матчей "Миная", практически все. Два дня провели с Василием Кобиным, разговаривали, что и как будет. У него очень много интересных идей. На сборах будем отрабатывать тактические действия".

Читайте также: Озвучена зарплата Милевского в "Минае".

Вспомним, как Артем забивал в Беларуси:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама