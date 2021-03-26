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Милевским в "Минае" будет руководить его одногодка

26 марта, 16:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аутсайдер Премьер-лиги определился с новым рулевым

Главным тренером закарпатского "Миная" стал Николай Цымбал. Он заменил на посту уволенного накануне Василия Кобина. Об этом сообщается на официальном сайте "Миная".

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Николай Цымбал в команде с 2019-го. Последний год он выполнял функции помощника Василия Кобина. Имеет соответствующую тренерскую лицензию. Первый матч под руководством Цымбала "Минай" проведет 27 марта – это будет товарищеская встреча против "Кишварды" из Венгрии.

Смотрите, как "Минай" провел последний матч под руководством Кобина:

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Интересно, что Николаю всего 36 лет, он всего на четыре месяца старше главной звезды команды Артема Милевского. Впрочем, долго работать под руководством своего одногодки Миле не придется – по слухам, в конце сезона Милевский завершит карьеру.

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После 18-ти туров "Минай" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Рух" всего на одно очко. В следующем туре минайцы примут "Колос".

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Источник: Сегодня|Спорт

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