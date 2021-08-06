Металлист 1925 одержал волевую победу в матче с Черноморцем

Дебютант Премьер-лиги в непростом поединке против одесского Черноморца одержал победу

Матч Металлист 1925 - Черноморец / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня матчем между Металлистом 1925 и Черноморцем открылась программа 3-го тура Украинской Премьер-лиги. Первую победу в истории противостояния между клубами одержала харьковская команда.

Металлист 1925

"Моряки" вели в счете после первого тайма 2:1, дубль на счету форварда Владислава Бугая, но во втором тайме харьковчане сумели переломить ход встречи и вырвать победу со счетом 3:2.

В матче Металлист 1925 – Черноморец сильнее были хозяева / Фото: официальный сайт УПЛ

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 3 тур

Металлист 1925 – Черноморец – 3:2

Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (а/г) – Бугай, 17, 42

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Металлист 1925: Сидоренко, Жычыков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабиньо (Ременюк, 75), Голодюк (Задерака, 81), Батюшин (Дмитренко, 74), Крыськив

Черноморец: Варакута, Кадири, Дубко, Путря (Скорко, 74), Д. Кузык, Михайленко, Билошевский (Тлумак, 67), Брагару (Мащенко, 74), Штогрин (Авагимян, 26), Ванат, Бугай (Исаенко, 67)

Для Металлиста 1925 эта победа стала уже второй в сезоне. Черноморец потерпел третье поражение кряду.

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