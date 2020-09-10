Медики Харькова получили еще четыре современных аппарата ИВЛ от "Шахтера"

10 сентября Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали аппараты искусственной вентиляции легких харьковским медикам. В один день в Харькове были вручены сразу четыре аппарата ИВЛ (по одному получили городские клинические больницы № 13 и 17, еще два – областная клиническая инфекционная больница), что особенно важно в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией. Также медработники получили медицинскую одежду и подарочные наборы.

Реклама

Читайте также: Юные футболисты вернутся к тренировкам под руководством наставников "Шахтера"

Директор по стратегии и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов отметил, что "Шахтер" уже три года проводит свои домашние матчи в Харькове. Поэтому для клуба особенно важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова "горняки" могут помочь городу в борьбе с коронавирусом:

"Закуплены и доставляются в государственные больницы свыше 200 суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня мы передаем в 3 больницы города 4 высококлассных аппарата ИВЛ. Аппараты такого высокого уровня сложно купить, так как из-за пандемии они востребованы в каждой стране мира. Пусть это оборудование придаст вам чувство уверенности в борьбе с пандемией. Но, конечно, пусть острой необходимости пользоваться этими аппаратами будет как можно меньше".

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали аппараты ИВЛ медикам Харькова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Отметим, что Харьковская областная клиническая инфекционная больница получила аппараты ИВЛ в дополнение к еще двум, подаренным в июне. Суммарно клуб и Фонд передали медикам Харькова и области уже 10 единиц оборудования.

Главврачи медучреждений поблагодарили Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за помощь, а глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем обращении также рассказал о пандемии и отметил важность вклада большого бизнеса в работу региональных центров по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесли из-за коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама