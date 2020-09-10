Українська
$ 27,83
32,77

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Медики Харькова получили еще четыре современных аппарата ИВЛ от "Шахтера"

10 сентября, 18:44

Елена Павлова Елена Павлова

Также медработникам вручили одежду и подарочные наборы

10 сентября Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали аппараты искусственной вентиляции легких харьковским медикам. В один день в Харькове были вручены сразу четыре аппарата ИВЛ (по одному получили городские клинические больницы № 13 и 17, еще два – областная клиническая инфекционная больница), что особенно важно в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией. Также медработники получили медицинскую одежду и подарочные наборы.

Реклама

Читайте также: Юные футболисты вернутся к тренировкам под руководством наставников "Шахтера"

Директор по стратегии и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов отметил, что "Шахтер" уже три года проводит свои домашние матчи в Харькове. Поэтому для клуба особенно важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова "горняки" могут помочь городу в борьбе с коронавирусом:

"Закуплены и доставляются в государственные больницы свыше 200 суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня мы передаем в 3 больницы города 4 высококлассных аппарата ИВЛ. Аппараты такого высокого уровня сложно купить, так как из-за пандемии они востребованы в каждой стране мира. Пусть это оборудование придаст вам чувство уверенности в борьбе с пандемией. Но, конечно, пусть острой необходимости пользоваться этими аппаратами будет как можно меньше".

Фонд Рината Ахметова и ФК

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали аппараты ИВЛ медикам Харькова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Отметим, что Харьковская областная клиническая инфекционная больница получила аппараты ИВЛ в дополнение к еще двум, подаренным в июне. Суммарно клуб и Фонд передали медикам Харькова и области уже 10 единиц оборудования.

Главврачи медучреждений поблагодарили Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за помощь, а глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем обращении также рассказал о пандемии и отметил важность вклада большого бизнеса в работу региональных центров по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что матч "Шахтера" в чемпионате Украины перенесли из-за коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков аппарат Шахтер Донецк Фонд Рината Ахметова ИВЛ

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Стадион для
Стадион для "Царя": экскурсия по новой арене сельского "Колоса"Футбол
Футболист
Футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о ЛуческуЧУ по футболу
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять