"Матчи после Лиги чемпионов всегда сложные". Де Дзерби рассчитывает на осечку Динамо

Победа в Полтаве стала ключевой для Шахтера в осенней части чемпионата. "Горняки", набрав три очка, продолжают гонку за Динамо
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
После непростого поединка, в котором Шахтер обыграл Ворсклу, свой анализ игры провел главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби.
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"Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось.
Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча Динамо, пока дистанция сохраняется.
Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно.
Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас, – сказал Де Дзерби.
Отметим, что после победы над Ворсклой, Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо – теперь у обеих клубов по 29 баллов.
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