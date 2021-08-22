Мариуполь – Заря: видео голов и обзор матча УПЛ

В первом тайме гости не оставили шансов для хозяев поля. А вот во втором азовцы едва не сотворили камбэк
Сегодня в Мариуполе состоялся поединок пятого тура УПЛ, в котором Мариуполь принимал Зарю.
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В первом тайме луганцы обеспечили для себе комфортный перевес в три мяча: забивали Назарина (22-я минута), Шахаб (28-я) и Гладкий (32-я).
Невероятная перестрелка в матче 5 тура Мариуполь – Заря / Фото: официальный сайт УПЛ
Игра казалось была сделана, но Мариуполь сумел отыграть три мяча: Кулаков (47), Свитюха (89), Микитишин (89), на что Заря ответила вторым голом Шахаба на 60 минуте.
Смотрите голевую феерию в обзоре матча.
ОБЗОР МАТЧА МАРИУПОЛЬ – ЗАРЯ (3:4)
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
Мариуполь – Заря – 3:4.
Голы: Игнатенко (27), Назаренко (35).
Голы: Кулаков (47), Свитюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)
Мариуполь: Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнев, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 57).
Заря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин (Фримпонг, 62), Булеца (Лунёв, 62), Кабаев, Шахаб (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
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