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"Мариуполь" остался без семи игроков и тренера. Всему виной коронавирус

20 ноября, 17:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Против "Руха" "Мариуполь" сыграет не сильнейшим составом

В сегодняшнем матче 10-го тура чемпионата Украины Мариуполь не сможет рассчитывать на семерых игроков, а также главного тренера команды Остапа Маркевича. Все они подхватили коронавирус, сообщает footballua.tv.

"Были симптомы у меня, но сейчас уже лучше самочувствие. Все равно лучше не выходить к людям", – подтвердил информацию Остап Маркевич.

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В то же время, он отметил, что "Мариуполь" готов играть даже в таком составе и ни о каком переносе игры и речи быть не может.

Напомним, что накануне был отменен матч "Олимпик" – "Заря". У хозяев некому стоять на "раме". Коронавирус скосил практически весь состав "олимпийцев", поэтому донецкий клуб ушел на изоляцию.

А вот "Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом". Последними пополнили лазарет киевлян Русин и Кендзера. Тем не менее, переносить матч не собираются.

Смотрите обзор супер результативного матча "Олимпик" – "Мариуполь" – 3:3:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Украины ФК Мариуполь коронавирус Остап Маркевич

Источник: Сегодня|Спорт

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