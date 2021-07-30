Львов – Шахтер: видео голов и обзор разгрома на "Арене-Львов"

Донецкая команда уверенно обыграла на выезде Львов. Голы за Шахтер во втором тайме забили Траоре, Дентиньо и Педриньо
Траоре, Дентиньо и Педриньо помогли Шахтеру увезти разгромную победу со Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня состоялся первый поединок 2 тура чемпионата Украины. Шахтер смог одолеть в гостях Львов, забив команде Анатолия Бессмертного три гола после перерыва.
Команда Роберто Де Дзерби владела инициативой, однако в начале второго тайма дал сопернику несколько шансов выйти вперед. Своими возможностями хозяева не воспользовались.
Читайте также: Расписание, трансляции и интриги 2-го тура чемпионата Украины по футболу
Итальянец освежил команду заменами и они возымели свое влияние. Сначала Марлос точно навесил на Траоре, который головой отметился своим вторым голом в УПЛ.
А под занавес встречи Дентиньо и Педриньо довели счет до разгромного. Бразильцы завершали стремительные контратаки гостей, за которыми уже не успевали львовяне. Вашему вниманию – обзор лучших моментов поединка на "Арене-Львов":
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
73 минута. Гол Лассины Траоре.
85 минута. Гол Дентиньо.
В тренде
90+5 минута. Гол Педриньо.
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
1
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые
5
Пропущеные
1
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
2
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые
3
Пропущеные
0
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
3
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые
2
Пропущеные
1
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
4
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
5
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
6
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
7
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые
1
Пропущеные
1
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
8
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
9
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
Результаты последних матчей:
Н
10
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые
1
Пропущеные
4
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
Н
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
-
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые
0
Пропущеные
0
Разница
0
-
13
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые
1
Пропущеные
2
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
14
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые
1
Пропущеные
2
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
15
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые
0
Пропущеные
1
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
16
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые
0
Пропущеные
3
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П