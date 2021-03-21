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"Львов" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 21 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львов

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье проходят еще четыре поединка 19-го тура украинской Премьер-лиги. В одном из них с 17:00 встречаются "Львов" и "Шахтер". Встреча проходит на харьковском стадионе "Металлист", куда ее перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации на западе страны. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео лучших моментов игры.

Узнавайте расписание и результаты 19-го тура чемпионата Украины.

"Львов" – "Шахтер"

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Турнирная ситуация. "Горняки" не могут себе позволить отпустить "Динамо" в отрыв, поэтому кровь из носа должны брать три очка в дуэли с андердогом. В первом круге "Шахтер" обыграл львовян в Киеве со счетом 5:1 с дублем Виктора Коваленко, который зимой перебрался в итальянскую "Аталанту".

"Львов" даже с новым тренером, Анатолием Бессмертным, вряд ли сможет зацепиться за очки, но попортить нервы чемпиону при определенных раскладах может. В этом году аутсайдер обыграл "Минай" (2:1) и сумел однажды огорчить "Динамо" (1:4). Тем более, не совсем понятно, в каком физическом и моральном состоянии находятся подопечные Луиша Каштру после поражения в Лиге Европы от "Ромы" в четверг.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Прогнозы. Букмекерские конторы практически не оставляют шансов на успех "Львову", оценивая его в 19.50! На победу номинальных гостей дают коэффициент 1.15, на ничью – 8.10. В игре ожидают два-три гола, а самые вероятные счета – 0:2 (коэф. – 5.30) и 0:3 (5.90).

Где смотреть. На нашем телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 16:55. А перед этим, в 16:30, стартует программа "Тур Online". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Тем временем, после отказа играть за "Шахтер" Тайсон опубликовал молитву.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Десну" в предыдущем туре УПЛ:

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