"Львов" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье проходят еще четыре поединка 19-го тура украинской Премьер-лиги. В одном из них с 17:00 встречаются "Львов" и "Шахтер". Встреча проходит на харьковском стадионе "Металлист", куда ее перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации на западе страны. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео лучших моментов игры.

Узнавайте расписание и результаты 19-го тура чемпионата Украины.

"Львов" – "Шахтер"

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Турнирная ситуация. "Горняки" не могут себе позволить отпустить "Динамо" в отрыв, поэтому кровь из носа должны брать три очка в дуэли с андердогом. В первом круге "Шахтер" обыграл львовян в Киеве со счетом 5:1 с дублем Виктора Коваленко, который зимой перебрался в итальянскую "Аталанту".

"Львов" даже с новым тренером, Анатолием Бессмертным, вряд ли сможет зацепиться за очки, но попортить нервы чемпиону при определенных раскладах может. В этом году аутсайдер обыграл "Минай" (2:1) и сумел однажды огорчить "Динамо" (1:4). Тем более, не совсем понятно, в каком физическом и моральном состоянии находятся подопечные Луиша Каштру после поражения в Лиге Европы от "Ромы" в четверг.

Прогнозы. Букмекерские конторы практически не оставляют шансов на успех "Львову", оценивая его в 19.50! На победу номинальных гостей дают коэффициент 1.15, на ничью – 8.10. В игре ожидают два-три гола, а самые вероятные счета – 0:2 (коэф. – 5.30) и 0:3 (5.90).

Где смотреть. На нашем телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 16:55. А перед этим, в 16:30, стартует программа "Тур Online". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Тем временем, после отказа играть за "Шахтер" Тайсон опубликовал молитву.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Десну" в предыдущем туре УПЛ:

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