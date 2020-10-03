"Львов" после коронавируса у тренера взял первое очко в чемпионате: видео

В рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу состоялось дерби аутсайдеров – львовский "Рух" разошелся миром с земляками из ФК "Львов". Поединок на "Арене Львов" завершился без голов – 0:0. Таким образом "Львов", набравший свое первое очко в нынешнем сезоне, остался на последнем месте, а "Рух" идет всего лишь одной строчкой выше.

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"Львов" не сумел выиграть у "Руха" несмотря на то, что с 33-й минуты играл в большинстве после удаления у соперников Парамонова. Формальные гости нанесли вдвое больше ударов и подали в три раза больше угловых, но "Рух" сохранил свои ворота "сухими".

Обзор матча "Рух" – "Львов" (0:0)

Статистика матча "Рух" – "Львов" (0:0)

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"Рух" – ФК "Львов" – 0:0

"Рух": Бандура – Федорчук, Дуць, Парамонов, Глига – Брикнер – Мысык (Б. Бойчук, 59), Кухарук (Стаменкович, 38), Мартынюк, Климчук (Русин, 81) – Кухаревич (Кондраков, 60).

ФК "Львов": Костик – Челич, Кравчук, Михоуби – Грисьо (Богунов, 46), Айнсалу, Шина, Клименчук – Кошман (Сабино, 90+2) – Казлаускас, Филипе (Ныч, 65).

Предупреждения: Мысык, Дуць – Грисьо.

Удаление: Парамонов (33, "Рух").

Теперь остается гадать, останется ли у руля ФК "Львов" грузин Георгий Цецадзе, недавно, по информации СМИ, переболевший коронавирусом. Перед игрой с "Рухом" появилась информация, что в случае очередной неудачи Цецадзе будет уволен. Сейчас все зависит от того, расценит ли ничью в дерби босс "Львова" как неудачу.

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