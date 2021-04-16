Львов покинул зону вылета благодаря победе над Александрией

Львовяне на своем поле обыграли претендента на еврокубки Александрию со счетом 3:1, эта победа стала для клуба пятой в сезоне

В стартовом матче 22 туре украинской Премьер-лиги Львов обыграл Александрию 3:1. Смотрите все голы поединка.

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Хозяева первыми пропустили: на 30-й минуте отличился Денис Устименко.

Львов быстро отыгрался – мяч забил нападающий из Ганы Эрнест Ньярко.

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А уже через несколько минут Львов вышел вперед благодаря автоголу Олега Билыка.

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Во втором тайме окончательный счет установил Назарий Ныч.

Эта победа позволила Львову покинуть зону вылета. Теперь у команды, одержавшей всего пятую победу в сезоне, 18 очков и 11-е место. Александрия с 26-ю очками занимает седьмое место.

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Центральный матч 22 тура и всего чемпионата будет сыгран в субботу. Шахтер принимает Динамо в Киеве на "Олимпийском", начало в 19:30. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн поединка и стрим с участием двух комментаторов.

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