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Мариуполь --
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Динамо --
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Десна --
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Львов – Ингулец: в битве аутсайдеров сильнее оказались гости

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 августа, 21:28
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Быстрый гол не помог Львову добыть первую победу в чемпионате – Ингулец везет в Петрово три балла
Матч Львов - Ингулец
Матч Львов - Ингулец / Фото: УАФ

Матч Львова с Ингульцом закрывал программу 5-го тура украинской Премьер-лиги.

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Обе команды неудачно начали чемпионат, оказавшись на дне таблицы. Соперники вышли на футбольное поле с желанием добыть свою первую победу в турнире.

Львовская команда сумела быстро открыть счет в матче: на 14-й минуте вингер "горожан" Максим Грисьо бильярдным ударом с линии штрафной пробил точно по воротам Шуста. До конца первого тайма инициативой больше владели гости, но команда Безсмертного сумела удержать счет 1:0 до свистка рефери.

Во второй тайме Ингулец на протяжении одной минуты забил дважды: на 53-й Александр Козак и на 54-й Артем Ситало сделали результат матча.

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Главный тренер Львова Анатолий Безсмертный заменами пытался переломить ход встречи, но гости строго сыграли в защите, не дав хозяевам сравнять счет.

Матч закончился победой Ингульца 2:1. Команда Сергея Лавриненко набирает три очка и покидает последнее место в "турнирке". Львов, потерпев третье поражение в чемпионате, закрепился на дне турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Львов – Ингулец – 1:2

Голы: Грисьо, 14 – Козак, 53, Ситало, 54.

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Львов: Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Якимец, Политыло (Чирьяк, 83), Эрнест, Грисьо (Ныч, 72), Ренан, Довгый (Брикнер, 72), А. Зозуля, Альваро (Шина, 72).

Ингулец: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартулович (Коробенко, 65), Ситало (Гопей, 79), Шышка (Поспелов, 89), Опанасенко, Ковалев.

Таблица чемпионата Украины:

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4
0
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4
0
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3
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Разница 3
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2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
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3:7
5
11
Минай
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2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
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15
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