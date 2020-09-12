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"Львов" беспомощен после коронавируса: сельский "Колос" даже без "Царя" разбил гостей

12 сентября, 19:14

Олег Люлька Олег Люлька

Селезнев остался вне игры из-за травмы, но это не помешало селянам отметить разгромом дебют на новом стадионе

Сельский "Колос" в своем первом официальном матче на новом стадионе в Ковалевке разгромил ФК "Львов" со счетом 4:0. Дублем отметился экс-форвард "Динамо" Лысенко, еще по разу забили Гавриш и Исаенко. При этом звездного новичка "Колоса" Евгения Селезнева не оказалось даже в заявке на игру. Форвард по прозвищу Царь накануне получил травму.

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Отметим, что на матче "Колос" – "Львов" было разрешено заполнение 5-тысячных трибун на 25 процентов. В итоге на стадионе собрался 1261 зритель. Отметим, что в Ковалевке проживает 1646 человек.

Видео голов матча "Колос" – "Львов" (4:0)

"Колос" – "Львов" – 4:0
Голы: Лысенко, 26, 46, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4
"Колос": Волынец – Кравченко (Зозуля, 50), Гавриш, Петров, Емец – Новак – Смирный (Ильин, 76), Богданов (Милько, 76), Задоя, Антюх (Д. Костышин, 61) – Лысенко (Исаенко, 77)
Львов: Пеньков – Челич, Борзенко, Махмутович, Кравчук (Филипе, 56) – Богунов, Айнсалу (Романчук, 74) – Грисьо, Кошман (Михоуби, 56), Комарец (Клименчук, 83) – Ныч (Велвес, 56)
Предупреждения:Антюх, Задоя, Новак – Богунов, Михоуби, Грисьо.

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Добавим, что для ФК "Львов" это был первый матч нового сезона, так как его поединок против "Миная" в стартовом туре был перенесен из-за вспышки коронавируса у львовян. Положительные тесты сдали пять футболистов – Сантон Помацина, Филипе Пахтманн, Андрей Якимив, Назарий Ныч и Максим Брама. Кроме того, COVID-19 был диагностирован у тренера вратарей команды Вадима Деонаса.

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видео голов чемпионат Украины Евгений Селезнев ФК Львов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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