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Лучший наставник чемпионата Украины тренирует сельскую команду, разбившую "Днепр-1"

9 ноября, 18:38

Елена Павлова Елена Павлова

Руслан Костышин получил от экспертов оценку 4,6 баллов

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим наставником 9-го тура чемпионата Украины – сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Напомним, что подопечные Костышина на выезде обыграли "Днепр-1" (2:0). Первый гол с пенальти забил Евгений Селезнев. А после встречи Селезнев и хорватский тренер "Днепра-1" устроили разборки в подтрибунном помещении.

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За прошедший тур эксперты поставили украинскому специалисту Руслану Костышину оценку 4,6 баллов. А "Колос" после победы в Днепре поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Ранее Костышин вступился за эксцентричного форварда Селезнева: "Евгений – очень порядочный человек. Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричное поведение – лишь оболочка".

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Руслан Костышин

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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