Лучший бомбардир чемпионата Украины выступил против женщин в мужском футболе

Форвард полтавской Ворсклы Владислав Кулач считает, что мужчины проявляют много эмоций на поле, к которым арбитры прекрасного пола не готовы

Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В последнее время в европейском и украинском футболе все больше матчей доверяют судить женщинам. Однако далеко не все приветствуют подобные шаги. Одним из противников этого оказался лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ Владислав Кулач. Также он недоволен работой системы VAR в нашем чемпионате.

Тем временем, бывший футболист сборной Украины едет в российскую глухомань.

Слова 28-летнего форварда Ворсклы приводит сайт dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол":

"VAR у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра видеоповторов. Как‑то все очень спорно и двусмысленно. По поводу арбитров женского пола я придерживаюсь мнения, что они не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться: на повышенных тонах потому, что футбол – это эмоции. Когда высказываешь что‑то женщине эмоционально, она отвечает: "Ну я же женщина. Чего орешь?" Извините, тогда вы должны судить женщин".

Недавно Кулача сватали в Динамо, но слухи не подтвердили интерес чемпионов к бомбардиру.

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Вспомним, как Влад неудачно атаковал ворота Шахтера в чемпионате Украины: