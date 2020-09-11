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Луческу считает, что "Динамо" для победы над "Десной" не хватило удачи

11 сентября, 22:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренер сетует на кадровые неурядицы и готовится к серьезному бою в Лиге чемпионов

Второй тур чемпионата Украины начался боевой ничьей в столице, где на "Олимпийском" "Динамо" сыграло вничью с "Десной". Киевляне после двух побед в официальных матчах – над "Олимпиком" и "Шахтером" – не смогли одолеть четвертую команду минувшего сезона.

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О причинах относительной неудачи главный тренер "бело-голубых" Мирча Луческу рассказал YouTube-каналу Football Hub:

"Мы не забили, потому что сегодня не было удачи, ведь мы попадали в штангу, были еще моменты. С ходом времени на нас давил результат, мы спешили, делали неправильные вещи. Потому и не было голов... "Десна" начала первым номером, а потом опустилась в центр, а далее – прижалась к своим воротам. Хотя соперник хорошо начал матч, но потом мы взяли инициативу в свои руки и доминировали. Но это – уже история. Готовимся к следующей встрече".

Оценил 75-летний румынский специалист и свои кадровые решения, а также травмы подопечных:

"Позитивный момент – дебют молодого Забарного. Я смело ввел его в игру, он ответил мне тем же. Сыграл очень уверенно. Негативная сторона – травма Тымчика, скорее всего, надолго... Кто был здоров, кто был готов – те и сыграли. В линии защиты все сыграли хорошо. Возможно, в меньшей степени при игре в атаке – Караваев".

Также он поделился ожиданиями от соперника в Лиге чемпионов:

"АЗ – очень сильная, мобильная, мощная команда. Не зря закончила в чемпионате наравне с "Аяксом". У них меньше проблем, они перенесли матч, они отдохнувшие, проводили контрольные встречи. Очень сложный соперник, нам надо очень хорошо подготовиться, чтобы добиться результата".

Читайте о том, что игрок "Динамо" после ничьей с "Десной" остался доволен своими действиями.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в поединке за Суперкубок:

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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