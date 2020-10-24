Луческу рассказал, почему "маринует" новичков

Как Бэлуцэ, так и Клейтон - важные игроки для Мирчи. Но им "все еще нужно время на адаптацию"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после победы киевлян над "Александрией" 1:0 рассказал о том, почему не дает играть новичкам команды – бразильскому вингеру Клейтону и своему соотечественнику румынскому полузащитнику Тудору Бэлуцэ.

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"У нас 25 полевых игроков. И они должны быть готовы в любой момент заменить тех, кто играет. Клейтон приехал, не играв длительное время, и ему нужно было подтянуть игровую форму. Могу сказать, что он прибавляет с каждой тренировкой. Но на данный момент его уровень пока не позволяет ему играть в тех матчах, которые у нас есть. То же самое касается и Бэлуцэ – он не играл за свой клуб, только тренировался, и ему необходимо время на адаптацию", – заявил Мирча Луческу

Клейтон/Фото Bruno Cantini/Atlético

"К сожалению, в период матчей сборных в нашем распоряжении остается так мало футболистов, что мы не можем провести спарринги, чтобы посмотреть в них этих футболистов. А на данном этапе, играя в таком ритме, я не могу брать на себя ответственность и менять многих игроков, ставя в состав новичков. Нужно время на их адаптацию"

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"Повторюсь, у нас много футболистов в обойме – 25 полевых игроков. Все они важные для меня. Накануне большая группа должна была играть за дубль. Но мы решили ими не рисковать, чтобы они не заразились коронавирусом накануне матча в Лиге чемпионов. Все игроки важны для меня", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт "Динамо"

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что другой новичок "Динамо" выбыл на полгода. Костевичу, которого киевляне взяли у польского "Леха" на позицию левого защитника, предстоит операция на крестообразной связке.

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