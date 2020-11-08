До сегодняшнего поражения "Динамо" лишь однажды проигрывало дома "Шахтеру" так крупно

Поражение "Динамо" от "Шахтера" 0:3 в матче девятого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" 8 ноября стало для киевлян повторением их самого крупного домашнего фиаско в противостояниях с дончанами, которое было зафиксировано более пяти лет назад – 16 октября 2015 года.

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В тот день "Динамо", где тогда главным тренером работал Сергей Ребров, проиграло дома "Шахтеру", возглавляемому на тот момент Мирчей Луческу, со все тем же счетом 0:3.

Теперь Луческу повторил антирекорд Реброва.

Причем игра-2015 по сценарию во многом напоминала сегодняшнюю. Как и сейчас, тогда "Шахтер" забил один мяч в первом тайме (Марлос) и еще два – во втором (дубль Тейшейры). Причем и в той игре у киевлян не обошлось без удаления. Если сейчас красную карточку перед собой увидел Сидорчук, то в поединке 5-летней давности с поля был изгнан Дерлис Гонсалез.

Реклама "Динамо" vs "Шахтер", Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что, несмотря на поражение от "Шахтера", "Динамо" остается лидером турнирной таблицы чемпионата Украины. Но "горняки" теперь отстают от киевлян всего на одно очко.

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