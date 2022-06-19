Луческу хотели испортить имидж? Стало известно, где сейчас находится тренер Динамо

Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он не приехал в Киев. Румынский коуч уже начал тренировочный процесс с киевлянами

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

В конце августа в Украине должен стартовать новый сезон УПЛ. Несмотря на военное положение, было принято решение о проведении матчей на территории нашей страны.

На днях игроки Динамо собрались в Киеве и прошли медосмотр перед началом тренировочного сбора. При этом в СМИ появилась информация, что в столицу Украины не приехал Мирча Луческу, который якобы остался в Бухаресте ждать своих подопечных.

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Однако позже сам коуч Динамо опроверг данную информацию. При этом в интервью Футбол NEWS румын предположил, что таким образом решили причинить вред его репутации.

"Люди, которые дали такую информацию, плохо меня знают. Возможно, хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я выполняю свою работу. Прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в целом в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, а футбол – важная его составляющая. Мы должны продолжать заниматься спортом в Украине. Это очень важно, ведь люди думают только о войне и ужасных вещах, которые ее сопровождают. Вижу свой долг в том, чтобы помочь".

Напомним, что из украинских клубов для Динамо сезон начнется раньше всех. Уже 19/20 июля команда стартует в квалификации Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" станет вице-чемпион Турции Фенербахче.