24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 45+5’
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 4
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
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Тренерское чутье Луческу помогло Динамо победить Днепр-1

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 19:21
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Киевское Динамо обыграло Днепр-1 со счетом 2:0 в центральном матче 12-го тура УПЛ. Команда Луческу набрала 32 очка и сохранила отрыв в три балла от донецкого Шахтера
Динамо обыграло Днепр-1 в центральном матче 12-го тура УПЛ
Динамо обыграло Днепр-1 в центральном матче 12-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

12-й тур чемпионата Украины порадовал футбольных болельщиков бескомпромиссными поединками. В воскресенье, 24 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" встречались Динамо и Днепр-1.

Ми вели онлайн матча Динамо – Днепр-1 на нашем сайте.

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В отчетном поединке команду Луческу могла устроить только победа. В субботу конкурент "бело-синих" за чемпионство донецкий Шахтер обыграл Ворсклу (2:0) и сравнялся по очкам с киевлянами.

Тренерский штаб румынского наставника Динамо провел ротацию после игры с Барселоной в Лиге чемпионов. Похоже Владислав Супряга окончательно растерял доверие Луческу и не попал даже в заявку на поединок.

В первом тайме была достаточно равная игра, гости удачно защищались и не позволили киевлянам создать по сути ни одного голевого момента. Все изменилось после перерыва: Мирча Луческу провел тройную замену, выпустив Сидорчука, Шапаренко и Де Пена вместо Андриевского, Шепелева и Витиньо.

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И незадолго после перерыва Динамо повело в счете. Цыганков забил шедевральный гол, сместившись с правого фланга в центр штрафной и сняв паутину с девятки ворот. А точку в матче поставил Денис Гармаш, вышедший на замену на 68 минуте. Почти сразу 31-летнему хавбеку удалось забить в верхний угол, оказавшись в нужном месте после отскока.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Динамо – Днепр-1 – 2:0

Голы: Цыганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Динамо продлило беспроигрышную серию в чемпионате, где не проигрывает с ноября 2020 года. Отрыв от донецкого Шахтера, который идет на втором месте в турнирной таблице, по-прежнему составляет три очка.

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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забитые 31
Пропущеные 3
Разница 28
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
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31
6
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29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
12
7
1
4
16
14
2
22
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П В
5
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11
6
2
3
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Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
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3
4
12
12
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Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
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-4
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Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П В П
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
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Черноморец Черноморец Чер
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1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
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Мариуполь Мариуполь Мар
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4
Забитые 13
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Разница -16
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Шахтер
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Ворскла
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24
4
Днепр-1
12
16:14
22
5
Заря
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23:15
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6
Александрия
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7
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Верес
12
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18
9
Десна
12
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18
10
Рух
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Колос
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Минай
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8:14
8
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Ингулец
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Львов
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