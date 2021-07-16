Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Александрия Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Минай Олимпик Рух Шахтер

Чемпионат Украины 2020/2021

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" будут на груди каждого футболиста УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июля, 15:06
Копировать ссылку
С нового сезона во всех матчах Премьер-лиги и Кубка Украины на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой Украины и патриотическими лозунгами
Теперь на футболках появится эмблема УАФ
Теперь на футболках появится эмблема УАФ

Уже через неделю стартует чемпионат Украины по футболу. И по новому регламенту, теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава". А также с картой Украины. Именно из-за этих лозунгов и карты разгорелся скандал накануне Евро-2020.

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

В тренде

Ранее мы писали, что в украинском футболе утвердили новый медицинский протокол для проведения матчей. Теперь стадионы во время поединков Премьер-лиги, первой и второй лиги, а также женских соревнований можно заполнять на 67 процентов.

Напомним, что футбольный сезон в Украине стартует 23 июля матчем Львов – Мариуполь.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять