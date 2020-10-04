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Левейший пенальти в матче "Колос" – "Мариуполь" на 95-й минуте (видео)

4 октября, 22:03

Олег Люлька Олег Люлька

Фол был в метре от штрафной площадки!

Пятый тур чемпионата Украины по футболу завершился громким скандалом. "Колос" в своем селе Ковалевка обыграл "Мариуполь" 1:0 благодаря "левому" пенальти, который был назначен на 95-й минуте!

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Как показали повторы, в этом моменте фол Данила Сагуткина на Олеге Ильине был за метр (!!!) до штрафной площадки "Мариуполя". Тем не менее арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого, сперва растерявшийся – какое же решение принять – посмотрел на лайнсмена и, спустя секунду, указал на 11-метровую отметку.

Видео "левого" пенальти

Системы видеопомощи арбитрам VAR в этом матче не было.

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Вот где был фол

Пенальти, назначение которого стало пока что главным судейским фейлом нынешнего чемпионата Украины, на 96-й минуте реализовал бывший полузащитник "Динамо" Павел Ориховский.

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Арбитр Виктор Копиевский

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Эта победа позволила "Колосу" с 10 очками запрыгнуть сразу на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, обойдя "Шахтер" и "Десну". Больше после 5 туров – 11 пунктов – только у "Динамо" и "Ворсклы".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
3
КолосКолосКол
5
3
1
1
8
4
4
10
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В В П
4
ДеснаДеснаДес
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
5
Шахтер Шахтер Шах
5
2
3
0
10
6
4
9
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
1
9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
7
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
4
6
-2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
5
1
2
2
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
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13
РухРухРух
5
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2
3
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-6
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Результаты последних матчей: Н П Н П П
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ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
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1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

Обзор матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)

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ошибка судья судейство видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь пенальти Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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