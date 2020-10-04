Левейший пенальти в матче "Колос" – "Мариуполь" на 95-й минуте (видео)

Пятый тур чемпионата Украины по футболу завершился громким скандалом. "Колос" в своем селе Ковалевка обыграл "Мариуполь" 1:0 благодаря "левому" пенальти, который был назначен на 95-й минуте!
Как показали повторы, в этом моменте фол Данила Сагуткина на Олеге Ильине был за метр (!!!) до штрафной площадки "Мариуполя". Тем не менее арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого, сперва растерявшийся – какое же решение принять – посмотрел на лайнсмена и, спустя секунду, указал на 11-метровую отметку.
Видео "левого" пенальти
Системы видеопомощи арбитрам VAR в этом матче не было.
Вот где был фол
Пенальти, назначение которого стало пока что главным судейским фейлом нынешнего чемпионата Украины, на 96-й минуте реализовал бывший полузащитник "Динамо" Павел Ориховский.
Арбитр Виктор Копиевский
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Эта победа позволила "Колосу" с 10 очками запрыгнуть сразу на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, обойдя "Шахтер" и "Десну". Больше после 5 туров – 11 пунктов – только у "Динамо" и "Ворсклы".
Обзор матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)
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