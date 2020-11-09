Легендарный тренер киевского "Динамо" срочно госпитализирован

Знаменитый в прошлом футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо попал в больницу в связи с ухудшением здоровья. У 80-летнего специалиста резко поднялась температура, превысив отметку в 38 градусов.

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Об этом сообщил сайт Footboom.

Экс-наставник сборной Украины госпитализирован в одну из столичных клиник. Оттуда Йожеф Йожефович сам рассказал, что ему оказали первую помощь, после чего температура спала. Впрочем, врачи пока что не озвучили точный диагноз заслуженного тренера Украины страны.

Недавно бывший тренер "Динамо" давал пессимистический прогноз на матч против "Барселоны".

Тем временем, положительные тесты на коронавирус сдали многие эксперты, работающие на телеканалах "Футбол". Часто в студии своими мыслями делился и Йожеф Сабо. Смотрите, что ведущий "Великого футбола" Александр Денисов рассказал о коронавирусе в редакции:

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Сабо работал со сборной Украины в 1996-1999 годах и несколько раз возглавлял киевское "Динамо". Ранее Йожеф Сабо дал совет Андрею Шевченко: "Игра с Францией показала уровень наших футболистов".

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