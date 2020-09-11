Легенда "Динамо" назвал главное преимущество "Десны" над киевлянами перед матчем Премьер-лиги

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Лужный считает, что у черниговской "Десны" есть преимущество над киевлянами накануне очной встречи во втором туре чемпионата Украины. "Динамо" – "Десна" трансляция онлайн доступа на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

"После паузы, связанной с матчами национальных сборных, игры всегда даются нелегко. По моему мнению, преимущество "Десны" заключается в том, что у них никто не ездил в сборную, все их футболисты находятся дома и вместе тренируются. В течение последних двух недель они целенаправленно готовятся к игре с "Динамо". А у киевлян часть игроков в национальной сборной Украины, часть – в молодежной, кто-то в сборной Польши, Люксембурга и т.д., остальные – в Киеве", – сказал Лужный официальному сайту "Динамо".

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Тем не менее, знаменитый защитник уверен, что "Динамо" должно побеждать "Десну" в любом случае, хотя в прошлом сезоне как раз черниговцы набрали больше очков в матче с киевлянами.

"Я бы не сказал, что это большая проблема, ведь "Динамо" есть "Динамо", оно должно побеждать в любом случае, независимо от того, играет с "Десной" или любой другой командой. "Динамо" не может уступать черниговцам, разве что однажды чисто случайно, но точно не дважды за один сезон и еще и вничью сыграть. Киевский клуб не должен опускаться до такого уровня", – считает экс-футболист.

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