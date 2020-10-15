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Коронавирус не позволит главному тренеру "Ворсклы" и нескольким игрокам выйти на матч УПЛ

15 октября, 21:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юрий Максимов и пятеро его подопечных находятся на самоизоляции

Продолжается эпопея с заражением коронавирусом в украинском футболе. Несколько дней назад появилась информация о о том, что вспышка коронавируса в "Ворскле" скосила тренера Максимова. Тогда это было на уровне слухов, а теперь новости из Полтавы нашли подтверждение.

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О коронавирусе в "Ворскле" сообщило издание "Полтавщина спорт".

Со ссылкой на свои источники в клубе журналисты пишут, что Юрий Максимов действительно болен. Обнаружен вирус и у его помощника Виктора Уляницкого. Также позитивные тесты сдали Игорь Пердута, Ибрагим Кане, Павел Ребенок, Иван Пешич и Пап-Альюн Ндиайе. Все они находятся на самоизоляции и симптомов недуга не испытывают.

На данный момент тренировочным процессом руководит наставник вратарей Сергей Долганский. Ожидается, что именно он выведет команду на матч шестого тура УПЛ против донецкого "Олимпика". Встреча запланирована на 14:00 воскресенья в Киеве. Напомним, "Ворскла" находится на втором месте, набрав 11 очков в пяти матчах и уступая "Динамо" лишь по дополнительным показателям.

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Сегодня стало известно, что в "Александрии" сдали 27 положительных тестов на коронавирус.

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Смотрите, как "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ворскла Полтава Юрий Максимов коронавирус Игорь Пердута
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