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Коронавирус – не помеха: закарпатский "Минай" пустит болельщиков на матч чемпионата Украины

9 сентября, 11:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На встрече с "Александрией" в воскресенье на стадионе займут не больше четверти всех мест

После баталий Лиги наций возвращается к жизни чемпионат Украины. При этом матчи второго тура Премьер-лиги разнесены аж на четыре дня. Должны были вложиться за три дня, с 11 по 13 сентября, но матч "Рух" – "Шахтер" перенесли из-за коронавируса на 23 сентября.

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А вот вирусная инфекция не помешает дебютанту элитного дивизиона, "Минаю", провести домашний поединок против "Александрии" со зрителями. На воскресную встречу в ближайшее время начнут продавать билеты, а трибуны заполнятся на 25 %, сообщил сегодня официальный сайт "Миная". Разрешение пускать болельщиков дала УПЛ с учетом рекомендаций государственных ведомств и ситуации с коронавирусом в Ужгороде. Фанатов предупреждают о необходимости придерживаться социальной дистанции и приходить на стадион только в масках.

Правда, есть сомнения, что требования санитарного протокола будут строго соблюдаться, если вспомнить недавние домашние встречи закарпатской команды. В частности представители киевского "Динамо" во время кубкового поединка обращали внимание на нарушения гигиены со стороны фанов. Кроме того, напомним, в августе матч "Львов" – "Минай" отменили из-за коронавируса.

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Смотрите сюжет о недавнем противостоянии "Миная" и "Ингульца" в Первой лиге:

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