Кобин не переиграет Луческу: прогноз на матч "Минай" – "Динамо" в УПЛ

26 сентября в стартовом поединке 4-го тура встретятся "Минай" и "Динамо". По просьбе киевского клуба матч пройдет на НСК "Олимпийский", хоть "бело-синие" и считаются гостями. Тогда поединок второго круга, в котором "Динамо" будет номинальным хозяином, примет Закарпатье. Встреча в Киеве пройдет без зрителей, начало в 14:00. Онлайн-трансляция "Минай" – "Динамо" с фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка пройдет на нашем сайте.

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Аналитики контор не верят в победу новичка Премьер-лиги на НСК "Олимпийский". Коэффициент на выигрыш "Миная" составляет 11.00, тогда как на успех "Динамо" – 1.25. Не сильно вероятна в этом поединке и ничья – 5.50. А самым распространенным является счет 2:0 в пользу киевлян – ставки на такой исход принимают с показателем 5.50. Тогда как победа подопечных Василия Кобина со счетом 1:0 оценивается коэффициентом 23.00.

"Минай" и его наставник Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Напомним, что уже во вторник, 29 сентября, команда Мирчи Луческу проведет ответный матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. В Бельгии "Динамо" переиграло "Гент" со счетом 2:1, а Безуса удалили за две желтые карточки.

Смотрите, как "Минай" добыл первую победу в Премьер-лиге

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