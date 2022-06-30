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Клуб УПЛ хочет назначить тренером наставника сборной Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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30 июня, 18:21
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Днепр-1 может расстаться с Игорем Йовичевичем и одним из кандидатов на замену является Руслан Ротань
Руслан Ротань может стать тренером Днепра-1
Руслан Ротань может стать тренером Днепра-1

Уже 20 августа начнется новый сезон в УПЛ. Прошлый был недоигранный из-за войны, однако следующий розыгрыш обещает пройти по классической схеме и даже на территории Украины.

Накануне старта без тренера может оказаться бронзовый призер прошлого турнира Днепр-1. СМИ сообщают об уходе Игора Йовичевича, которым интересуется Шахтер.

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Тем временем СК уже начал поиск кандидатов и, похоже, остановил свой выбор на легенде днепровского футбола. Как рассказал журналист Игорь Бурбас, Днепр-1 рассматривает кандидатуру Руслана Ротаня, который нынче возглавляет молодежную сборную Украины.

При этом клуб якобы не против, чтобы Руслан Петрович совмещал работу в команде и сборной. Напомним, что команду U-21 в сентябре ждет игра плей-офф отбора на Евро-2023. Украина должна пройти Словакию, чтобы попасть на турнир.

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В этом сезоне Днепр-1 должен дебютировать в еврокубках и представить Украину в Лиге Европы. Там команда стартует с раунда плей-офф и для попадания в группу ей нужно пройти хотя бы одного соперника. В случае поражения днепряне окажутся в Лиге Конференций.

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