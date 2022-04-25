Кличко и Ярмоленко зовут всех на стадион! Как помочь Украине в Германии (видео)

Легенды украинского спорта обратились к немцам и украинцам с просьбой посетить благотворительный поединок между Динамо и дортмундской Боруссией

Ярмоленко и Кличко призывают посетить поединок Боруссии Дортмунд против Динамо

Динамо продолжает серию благотворительных поединков в Европе для помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией. Уже завтра "бело-синие" посетят Германию для матча против Боруссии Дортмунд.

Встреча пройдет на самом большом стадионе страны "Сигнал Идуна Парк", а билеты для украинцев будут бесплатными. Легендарный боксер Владимир Кличко обратился к футбольным фанатам с призывом посетить встречу.

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"Дорогие друзья в Германии. Меня впечатляет готовность помочь в Германии, которая не прекращается. 26 апреля Боруссия проведет благотворительный матч на "Сигнал Идуна Парк" против киевского Динамо. Вся прибыль от продажи билетов будет передана украинским проектам. Моя просьба – купите билеты и посетите матч. Помогите Украине таким образом. Всем друзьям-украинцам, 26 апреля приходите на стадион на игру. Для вас вход бесплатный. Слава Украине!"

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Также ранее посетить поединок призвал и хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко. Ранее украинец выступал как за Динамо, так и за дортмундскую Боруссию.

"Украинцам нужна ваша помощь, чтобы распространить сообщение о мире. Мои бывшие клубы, Боруссия и Динамо, сыграют благотворительным матч. Пожалуйста, придите на стадион, станьте частью этого матча и помогите отправить сигнал, что эту войну нужно закончить".

Ранее киевляне уже отыграли три благотворительных спарринга. Команда Мирча Луческу обыграла Легию и Галатасарай с одинаковым счетом (3:1), а также сыграла вничью с румынским ЧФР Клуж (0:0).