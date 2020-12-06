Українська
$ 28,3
34,4

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Кибернетик Шастал спас "Александрию" от поражения в матче с "Колосом" (видео)

6 декабря, 22:36

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитрий Шастал, освоивший экономическую кибернетику в КПИ, показал, как он умеет забивать

12-й тур чемпионата Украины по футболу завершился матчем "Колос" – "Александрия", в котором была зафиксирована ничья 1:1.

Реклама

В первом тайме судья назначил два пенальти. "Александрия" свой не реализовала – удар Гречишкина стал добычей кипера хозяев.

А вот форвард "Колоса" Селезнев с "точки" не сплоховал, выведя "Колос" вперед 1:0.

От поражения в аграрном дерби от команды из села Ковалевка "Александрию" спас ее 24-летний полузащитник Дмитрий Шастал, во втором тайме забивший мяч ударом головой с отклонением.

Обзор матча "Колос" – "Александрия" (1:1)

Реклама

Интересно, что в 18 лет ныне герой "Александрии" Дмитрий Шастал хотел было заканчивать с футболом, не видя там перспектив. "Поступил на заочку в КПИ. Специальность – "экономическая кибернетика". Но потом успехи в футболе появились, и я решил совмещать его с учебой. Что умею? Например, написать программу для телефона, заменяющую калькулятор", – рассказывал "Сегодня" Шастал.

Дмитрий Шастал

Дмитрий Шастал / Фото: ПФК "Александрия"

В тренде
"Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

Видео гола Шастала "Колосу"

Реклама

"Колос" – "Александрия" – 1:1
Голы: Селезнев, 26 (пенальти) – Шастал, 53
На 16-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (сейв вратаря)
"Колос": Волынец – Зозуля, Петров, Новак, Черноморец – Милько – Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх – Селезнев (Д. Костышин, 72)
"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков – Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2) – Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79)
Предупреждения: Селезнев, Антюх – Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло

Напомним, по итогам 12-го тура лидером чемпионата Украины остается "Динамо", обыгравшее "Мариуполь" 2:1. На три очка от киевлян отстает "Шахтер".

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
12
9
2
1
23
8
15
29
Забитые 23
Пропущеные 8
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
7
5
0
30
11
19
26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
ДеснаДеснаДес
12
5
5
2
16
11
5
20
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В Н
4
ВорсклаВорсклаВор
12
5
4
3
16
9
7
19
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В Н П
5
ЗаряЗаряЗар
11
4
5
2
21
10
11
17
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н Н В
6
КолосКолосКол
12
4
5
3
16
14
2
17
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В П
7
ОлимпикОлимпикОли
11
5
1
5
19
19
0
16
Забитые 19
Пропущеные 19
Разница 0
Результаты последних матчей: В П Н В П
8
АлександрияАлександрияАле
12
4
4
4
19
16
3
16
Забитые 19
Пропущеные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н Н В Н
9
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
14
17
-3
16
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
11
2
3
6
8
22
-14
9
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
12
2
2
8
15
24
-9
8
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
25
-18
8
Забитые 7
Пропущеные 25
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П В П В
14
РухРухРух
12
0
6
6
8
22
-14
6
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н Н Н Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины ФК Александрия Колос Ковалевка Дмитрий Шастал

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тураЧУ по футболу
Сразу 20 зараженных в
Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матчаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять