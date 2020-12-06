Кибернетик Шастал спас "Александрию" от поражения в матче с "Колосом" (видео)

12-й тур чемпионата Украины по футболу завершился матчем "Колос" – "Александрия", в котором была зафиксирована ничья 1:1.
В первом тайме судья назначил два пенальти. "Александрия" свой не реализовала – удар Гречишкина стал добычей кипера хозяев.
А вот форвард "Колоса" Селезнев с "точки" не сплоховал, выведя "Колос" вперед 1:0.
От поражения в аграрном дерби от команды из села Ковалевка "Александрию" спас ее 24-летний полузащитник Дмитрий Шастал, во втором тайме забивший мяч ударом головой с отклонением.
Обзор матча "Колос" – "Александрия" (1:1)
Интересно, что в 18 лет ныне герой "Александрии" Дмитрий Шастал хотел было заканчивать с футболом, не видя там перспектив. "Поступил на заочку в КПИ. Специальность – "экономическая кибернетика". Но потом успехи в футболе появились, и я решил совмещать его с учебой. Что умею? Например, написать программу для телефона, заменяющую калькулятор", – рассказывал "Сегодня" Шастал.
Видео гола Шастала "Колосу"
"Колос" – "Александрия" – 1:1
Голы: Селезнев, 26 (пенальти) – Шастал, 53
На 16-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (сейв вратаря)
"Колос": Волынец – Зозуля, Петров, Новак, Черноморец – Милько – Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх – Селезнев (Д. Костышин, 72)
"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков – Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2) – Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79)
Предупреждения: Селезнев, Антюх – Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло
Напомним, по итогам 12-го тура лидером чемпионата Украины остается "Динамо", обыгравшее "Мариуполь" 2:1. На три очка от киевлян отстает "Шахтер".
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