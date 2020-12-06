Кибернетик Шастал спас "Александрию" от поражения в матче с "Колосом" (видео)

Дмитрий Шастал, освоивший экономическую кибернетику в КПИ, показал, как он умеет забивать

12-й тур чемпионата Украины по футболу завершился матчем "Колос" – "Александрия", в котором была зафиксирована ничья 1:1.

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В первом тайме судья назначил два пенальти. "Александрия" свой не реализовала – удар Гречишкина стал добычей кипера хозяев.

А вот форвард "Колоса" Селезнев с "точки" не сплоховал, выведя "Колос" вперед 1:0.

От поражения в аграрном дерби от команды из села Ковалевка "Александрию" спас ее 24-летний полузащитник Дмитрий Шастал, во втором тайме забивший мяч ударом головой с отклонением.

Обзор матча "Колос" – "Александрия" (1:1)

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Интересно, что в 18 лет ныне герой "Александрии" Дмитрий Шастал хотел было заканчивать с футболом, не видя там перспектив. "Поступил на заочку в КПИ. Специальность – "экономическая кибернетика". Но потом успехи в футболе появились, и я решил совмещать его с учебой. Что умею? Например, написать программу для телефона, заменяющую калькулятор", – рассказывал "Сегодня" Шастал.

Дмитрий Шастал / Фото: ПФК "Александрия" В тренде "Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

Видео гола Шастала "Колосу"

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"Колос" – "Александрия" – 1:1

Голы: Селезнев, 26 (пенальти) – Шастал, 53

На 16-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (сейв вратаря)

"Колос": Волынец – Зозуля, Петров, Новак, Черноморец – Милько – Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх – Селезнев (Д. Костышин, 72)

"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков – Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2) – Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79)

Предупреждения: Селезнев, Антюх – Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло

Напомним, по итогам 12-го тура лидером чемпионата Украины остается "Динамо", обыгравшее "Мариуполь" 2:1. На три очка от киевлян отстает "Шахтер".

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