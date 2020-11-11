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Карантин выходного дня футболу не помеха. Как будут проводить чемпионат Украины

11 ноября, 19:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединки будут проходить даже в "красных зонах", но без зрителей

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook заявил, что карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей в Украине. Поединки Премьер-лиги, Первой лиги и Второй лиги будут проходить на выходных, как и планировалось ранее.

"Карантин выходного дня", который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни", – сообщил Павелко.

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Также он признался, что МОЗ разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне". Тем не менее все поединки будут проходить без зрителей.

Видео: Сегодня

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карантин чемпионат Украины коронавирус Андрей Павелко

Источник: Сегодня|Спорт

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