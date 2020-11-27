Капитану "Динамо" Сидорчуку хотели дать четыре матча дисквалификации

Ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в интервью Футбол NEWS рассказал, что изначально полузащитнику киевского "Динамо" Сергею Сидорчку грозило четыре матча дисквалификации, однако, выслушав объяснения столичного клуба, Сидорчука отстранили на три матча плюс один – условно.

"Контрольно-дисциплинарный комитет за основу рассматривал применение санкции в виде четырех матчей дисквалификации. Но были учтены объяснения "Динамо" Киев в отношении Сергея Сидорчука, относительно его поведения в предыдущем, о его роли в команде, о характере этого нарушения. Учитывая эти объяснения, КДК решил применить эти объяснения как смягчающее обстоятельство и принял решение отстранения Сидорчук на три матча от соревнований плюс один матч условно.

Это серьезное нарушение, так как оно повлекло травму соперника. Именно поэтому в дисциплинарных правилах есть разницы между просто грубым игровым нарушением и нарушением, которое приводит к травме футболиста. И такая санкция имеет целью предотвратить повторения в будущем таких ситуаций", – заявил Грищенко.