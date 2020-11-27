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Капитана "Динамо" отлучили от УПЛ на три матча за то, что "сломал" игрока "Шахтера"

27 ноября, 00:03

Олег Люлька Олег Люлька

Одну из этих игр, против "Ингульца", Сидорчук уже пропустил. Не поможет он также киевлянам с "Ворсклой" и "Мариуполем"

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук дисквалифицирован на три матча украинской Премьер-лиги плюс один условно за грубый фол против защитника "Шахтера" Виктора Корниенко в недавнем поединке этих команд в чемпионате страны, который завершился победой "горняков" 3:0.Согласно резолюции дисциплинарных органов, Сидорчук наказан так за то, что применил "чрезмерную силу с нанесением травмы".

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Напомним, в результате грубого подката Сидорчука Корниенко получил разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза и выбыл до конца года.

Хотя, как говорил комментатор Кирилл Круторогов, после такого фола "Корниенко мог и завершить карьеру".

Фол Сидорчука на Корниенко
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Фол Сидорчука на Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Из трех матчей, на которые Сергея Сидорчука дисквалифицировал контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, капитан "Динамо" один уже пропустил (2:0 с "Ингульцом"). Не сыграет он в УПЛ против "Ворсклы" в ближайшую субботу 28 ноября, а также пропустит встречу против "Мариуполя", которая состоится 5 декабря.

Возвращение Сергея Сидорчука в чемпионате Украины должно состояться в последнем для его клуба поединке года – 12 декабря против "Колоса".

Ранее капитан "Динамо" извинился перед Корниенко за травму. Футболист "Шахтера" утверждает, что зла на Сидорчука не держит.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Барселоне" 0:4

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Динамо Киев Шахтер Донецк дисквалификация Сергей Сидорчук УАФ Виктор Корниенко
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