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Калитвинцев удивлен, что Олимпик не уволил его раньше

4 мая, 08:54

Олег Люлька Олег Люлька

Из десяти матчей под руководством экс-капитана киевского Динамо "олимпийцы" проиграли восемь – от вылета из Премьер-лиги команду будет спасать Санжар

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев забавно отреагировал на свою отставку с поста главного тренера донецкого Олимпика. Бывший капитан Динамо и сборной Украины выразил удивление тем фактом, что его не уволили еще раньше.

"Мы встретились с президентом клуба и для пользы команды решили прервать наше сотрудничество. Никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели", – цитирует Калитвинцева Футбол News

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Напомним, под руководством Юрия Калитвинцева Олимпик провел 10 матчей, из которых 1 выиграл, 1 свел вничью и 8 проиграл.

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Facebook

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На посту главного тренера Олимпика Калитвинцева сменил Роман Санжар, ранее уже возглавлявший донецкую команду. Его задача на оставшиеся два тура – сохранить место в Премьер-лиге в борьбе Минаем, Мариуполем и Ингульцом.

Смотрите, как Олимпик проиграл на выходных Ингульцу 0:3

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
24
13
5
6
41
21
20
44
Забитые 41
Пропущеные 21
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забитые 34
Пропущеные 23
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
МариупольМариупольМар
24
5
7
12
23
40
-17
22
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П В
13
ОлимпикОлимпикОли
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

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