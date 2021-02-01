Как партнеры Коваленко по "Шахтеру" отреагировали на его переезд в Италию

Луиш Каштру всегда чувствовал, что в коллективе Виктора очень любили

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту". Отметим, что Виктор – воспитанник академии донецкого клуба, провел в составе "горняков" 12 лет и выиграл 10 трофеев. Португальский специалист отметил, что трансфер Коваленко – это момент и радости, и грусти.

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Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Грусть, потому что нас покидает парень, который вырос в "Шахтере", который стал мужчиной в этом клубе. Коваленко – член нашей большой семьи. Радость, потому что, по мнению Виктора, для него так будет лучше. Мы в футболе привыкли уважать выбор, потому что он всегда обдуманный. Хочу пожелать ему большого счастья", – цитирует Каштру канал "Шахтера".

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Каштру подчеркнул, что рост Коваленко в клубе поддерживался всеми партнерами: "Я чувствовал в коллективе, что это игрок, которого все любят. Все ребята расстраиваются из-за того, что он уходит, но, с другой стороны, поддерживают его на новом пути".

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Для всех, кто остается в "Шахтере" – это пример хорошего человека. Это человек, который полностью отдавался работе. Это мужчина, который в "Шахтере" всегда переживал хорошие моменты. Виктор, мы будем болеть за тебя, а ты болей за нас", – сказал Каштру.

Ранее футболист "Шахтера" рассказал, как ездил на просмотр в "Динамо". Виктор Коваленко за полминуты принял предложение донецкого клуба.

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