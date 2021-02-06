Исмаили рассказал, чем Украина лучше Бразилии, и назвал клуб, где завершит карьеру

31-летний защитник уже в строю и не исключает, что никуда из "Шахтера" не уйдет

31-летний защитник "Шахтера" Исмаили, накануне сыгравший первый матч после восьми месяцев в лазарете, признался в любви к Украине. А также допустил, что в составе "горняков" будет выступать вплоть до завершения своей карьеры.

"Мне очень нравится здесь жить. Есть все для нас, для наших детей. Максимально возможный комфорт. Я обожаю Украину. В Бразилии я живу в городе с населением 10 тысяч. Там нет хороших супермаркетов, школ, больниц – всей этой инфраструктуры, которая есть в Украине. Тут у нас дети – в хорошей школе, есть хорошие рестораны, супермаркеты. Это особенно важно для моей жены. Она любит социальную жизнь, жизнь большого города. Она обожает жить в Украине", – рассказал Исмаили в программе "Один на один" на канале "Шахтера" в YouTube

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"Я счастлив в "Шахтере", – добавил Исмаили, цвета "горняков" защищающий уже восемь лет. – Есть все шансы закончить карьеру здесь. Это может быть 10, 11 лет игры за "Шахтер". Я хочу продолжать"

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что "Шахтер" уже завершил программу сборов. 13 февраля "горняков" ждет матч с "Колосом" в чемпионате Украины, а 18-го – первая игра 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив).

Смотрите, как забивает Исмаили

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