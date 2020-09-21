Иранец на один балл опередил Шапаренко в борьбе за звание лучшего игрока тура в Украине

Иранский нападающий оформил дубль и организовал еще один мяч "Олимпика" в матче с "Минаем"

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал лучшего игрока третьего тура чемпионата Украины. По итогам голосования победу одержал нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди, который в матче с "Минаем" отметился дублем. Он на один балл опередил динамовца Николая Шапаренко, сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

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В экспертный совет Премьер-лиги входят Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Артур Валерко.

Напомним, что Шахаб забил два мяча в ворота "Миная" и еще в одном эпизоде удар в его исполнении привел к забитому мячу Максима Тейшейры – в полете мяч зацепил ногу француза и немного изменил траекторию, чем дезориентировал вратаря. К слову, в этом моменте Тейшейра находился в офсайде, но арбитр не заметил положения вне игры, а система VAR на матче не работала.

Шапаренко стал одним из героев победы "Динамо" над "Львовом". Он появился на поле во втором тайме, а за три минуты до завершения основного времени забил красивый гол со штрафного удара.

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